Consórcio em reconstrução

Do Diário do Grande ABC



15/10/2019 | 09:49



A reintegração de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que deve ser consolidada com as duas votações previstas para hoje na Câmara, é o fato político-administrativo mais importante dos últimos tempos. A fragmentação da entidade, iniciada há pouco mais de dois anos por causa de divergências políticas, atravancou sobremaneira o desenvolvimento das sete cidades. Sem união, a região ficou fragilizada nas mesas em que se sentou para dialogar com as esferas superiores de poder, como o Estado e a União.

Tome-se como exemplo o recuo do Estado na implantação da Linha 18-Bronze do Metrô, decisão tomada exatamente no momento de maior desarticulação do Consórcio. A medida teria sido efetivada em circunstâncias normais? Difícil dizer, mas é certo que o governador João Doria (PSDB), ou qualquer outra liderança política, pensaria duas vezes antes de se posicionar contra o interesse uníssono de sete prefeitos que, juntos, dominam politicamente região responsável pelo quarto maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil.

Exatamente por isso é que a decisão de São Caetano de voltar ao Consórcio deve ser saudada. A recuperação do protagonismo perdido passa diretamente pela reconstrução da entidade. Os políticos e a sociedade do Grande ABC precisam compreender que muitas lideranças externas apostam no esfacelamento de mecanismos como o colegiado de prefeitos por saberem da força que a região possui quando está unida. E talvez esse poder conferido pela unidade não seja compatível com os interesses particulares delas.

Com o retorno de São Caetano, já que Rio Grande da Serra também já retomou seu assento na entidade, das sete cidades fundadoras do Consórcio somente Diadema seguirá oficialmente fora. Por enquanto. O município administrado por Lauro Michels (PV) deve merecer toda a atenção diplomática da atual gestão, capitaneada pelo andreense Paulo Serra (PSDB), para que também volte, o mais rapidamente possível, para o posto que nunca deveria ter abandonado.