Obituário - 15 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/10/2019 | 09:41



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Terça-feira, 15 de outubro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 12 de outubro

Cleide de Mello, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 13 de outubro

Concepcion Jimenez de Haro, 90. Natural da Espanha. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Arlinda Matias de Couto, 87. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Myrthes Bertolotti Minosso, 83. Natural de Vargem (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Pereira de Castro, 83. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Pinheiro, 80. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Liberaci Maria de Oliveira, 75. Natural de Pongaí (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita da Silva, 74. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Felix de Lira, 72. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Azevedo Fatori, 69. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Tarantini, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Eletricista. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 11 de outubro

Anna do Prado de Araujo, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo José de Farias Filho, 65. Natural de Camalau (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sábado, dia 12 de outubro

Wilson Alves Martins, 97. Natural de Penedo (AL). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Lourdes Praxedes da Silva, 90. Natural de Elói Mendes (MG). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo de Souza 75. Natural de Pedralva (MG). Residia na Vila Livieiro, em São Paulo (SP). Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Meneghetti, 73. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Marcelo Sérgio Borda, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Maria da Rocha, 52. Natural de Brotas de Macaubas (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Diadema. Sepultada no Estado da Bahia.



São Bernardo, domingo, dia 13 de outubro

Maria das Graças Ribeiro Tavares, 72. Natural de Barbacena (MG). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Antonio Waitmam Sanches, 66. Natural de Cosmorama (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Luiz de Camargo, 66. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Marluce dos Santos Mota, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Afonso Maciel Pereira, 53. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Henrique Castanheira, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 11 de outubro

Jacob Arrazi, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11, Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Menino de Barros Filho, 77. Natural de Capoeiras (PE). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Roberto de Jesus Colonheze, 60. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Assunção. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Flaviana Ferreira Abreu Lima Omena, 44. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 12 de outubro

Adão Bridarolli, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 13 de outubro

Maria Balestrini, 95. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Arsenia de Almeida Cabral, 77. Natural de Portugal. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 10 de outubro

Torquato Marques de Souza, 82. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 11 de outubro

Luiz Carlos dos Santos, 67. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Jardim da Colina.

Raimundo Laureano, 66. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Maringá, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Robson de Oliveira Rodrigues, 51. Natural de Barueri (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Iracema da Silva Campos, 50. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 12 de outubro

Antonio dos Santos, 83. Natural de Junqueiro (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Vale da Paz.

Antonio Pedro de Souza, 80. Natural de Coimbra (MG). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

Reinaldo Deus Contente, 77. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Andon José dos Santos, 71. Natural de Utinga (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Jardim da Colina.

Domingos Alberto de Figueiredo Júnior, 42. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Catarina. Dia 12. Vale da Paz.

João Wesley Marcolino de Oliveira, 25. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sete de Setembro. Dia 12. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 13 de outubro

Maria Luiza da Silva Araujo, 71. Natural de Pedro Alexandre (BA). Residia no Jardim Campanário. Dia 13. Cemitério Municipal.

Luiz Gonzaga Feitosa, 59. Natural de Pau de Ferros (RN). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Miramar Teixeira Lopes, 57. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 13. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Roberto Carlos Antonio, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

M A U Á

Anna Maria Duarte de Oliveira, 74. Natural de Nova Lusitânia (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Autônoma. Dia 13, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

Milton Fantin, 71. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Maria dos Santos, 69. Natural de Lambari (MG). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 11, em Diadema. Cemitério Santa Lidia.