Sobre o mercado de trabalho em 2020

Fernando Mantovani*



15/10/2019 | 07:30



A expectativa para 2020 é que a retomada da economia seja lenta, porém, contínua. Os salários também sentirão esse efeito, já que raramente terão grandes saltos. Isso não quer dizer que os profissionais precisam ficar paralisados em suas cadeiras. Desde que haja planejamento, é possível fazer boas evoluções na carreira, sempre com atenção especial aos seguintes pontos: qualificação; qualidade das entregas; perfil comportamental; networking; e conhecimentos sobre tendências em tecnologia.

Como os salários tendem a estar mais estáveis, a recomendação é avaliar as oportunidades de trabalho com base nas possibilidades de crescimento, nos pacotes de benefícios, na cultura organizacional e nos propósitos da empresa. Aproveito a oportunidade para listar cargos que estarão em alta no próximo ano, de acordo com dados do Guia Salarial da Robert Half:

Mercado financeiro – gerente/analista de auditoria e compliance, gerente comercial (corporate e private), gerente/ analista de crédito e riscos e analista de investimentos.

Seguros – analista de subscrição (underwriter), analista de produtos e gerente atuarial.

Tecnologia – gerente de TI generalista, desenvolvedor,

cientista de dados, CTO (Chief technology Officer) e analista de segurança da informação.

Vendas e Marketing – analista de inteligência de mercado, head of growth, executivo de contas, gerente nacional e regional de vendas, analista de marketing/marketing digital e gerente de marketing.

Jurídico – em empresas, diretor, gerente e coordenador jurídico nas áreas societária/contratos/m&a, tributária e compliance. em escritórios, advogados para as áreas empresarial/m&a, contencioso cível e consultivo tributário, além de sócios com perfil comercial.

Engenharia – coordenador de customer service, coordenador de planejamento, gerente de operações, engenheiro de aplicação/vendas, diretor de operações, gerente de planta e comprador.

Finanças e contabilidade – gerente de planejamento financeiro, gerente de auditoria/compliance, gerente de finanças corporativas.

Recursos humanos – gerente de RH generalista, coordenador de RH generalista, coordenador de business partner, coordenador de treinamento e desenvolvimento/recrutamento e seleção.

* Diretor-geral de recrutamento Robert Half