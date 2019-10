Anhanguera oferece apoio na área contábil na região

Soraia Abreu Pedrozo

A partir de hoje, a Anhanguera de Santo André Industrial abre as portas à população, das 15h às 19h, para realizar atendimentos gratuitos em seu NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal). Todas as terças-feiras, nesse horário, e aos sábados, das 9h às 12h, o público será atendido pelos alunos do curso de ciências contábeis, que serão supervisionados por seus professores.

É possível buscar o suporte para obter orientações sobre IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física), como retificação e elaboração da declaração de ajuste anual. Ainda, atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual) para inscrição, emissão de DAS (Documento de Arrecadação Fiscal) e entrega da declaração anual, entre outros; emissão de Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal); inscrição, consulta, alterações cadastrais e segunda via de CPF; consulta à situação fiscal; e agendamento de atendimento na Receita Federal.

Também haverá atendimento à população no NAF Anhanguera de São Bernardo a partir de 11 de novembro, nos seguintes dias e horários: às segundas-feiras, das 15h às 20h; às terças, das 18h às 20h; e, às quintas, das 15h às 18h.

A iniciativa é possível, de acordo com a Anhanguera, graças a uma parceria com a Receita Federal que permite a criação de núcleos universitários contábeis voltados à formação do futuro profissional. Ao mesmo tempo, eles oferecem apoio aos cidadãos de baixa renda que têm acesso reduzido a orientações contábeis e fiscais.

Para participar, não é necessário realizar agendamento prévio, já que o atendimento é feito por ordem de chegada. Mais informações podem ser obtidas pelo 4991-9171.