14/10/2019 | 20:57



A terça-feira (15) terá aumento gradativo na nebulosidade e no final da tarde não estão descartadas as chances de pancadas de chuva em pontos isolados nas cidades do Grande ABC. As temperaturas máximas seguirão altas, próximas de 30°C e a mínima na casa dos 20ºC. Durante a tarde a umidade relativa do ar ficará perto de 40%. Há previsão de pancadas de chuva ao longo de toda a semana, podendo ser fortes a partir de quarta-feira (16).