Um jatobá para esta professora

Domingo, 15 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7197

Manchete – Vitória reabilita o futebol do Brasil: 1 a 0 frente à Itália, em Bolonha, gol de André Cruz de falta

Grande ABC – Em apenas um ano o colégio eleitoral da região cresceu 8,9% com comparação com o eleitorado de 1988, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Santo André – Realizado o primeiro censo em Paranapiacaba e Corredor Polonês. Resultado sai em duas semanas.

Em 15 de outubro de...

1914 – A I guerra. Manchete do Estadão: combate na região de Dixmunde, Yprês e Dunkerque; os aliados repelem os alemães e tomam Yprês; morte de dois generais franceses no campo de batalha.

1939 – A II Guerra. Manchete do Estadão: foi ontem posto a pique por um submarino alemão o couraçado britânico ‘Royal Oak’, de 29.150 toneladas.

1969 – Fundação Universitária do ABC lança 1.000 exemplares do Catálogo Biomédico do Estado de São Paulo. A publicação foi elaborada sob a supervisão de Diná Aguiar Población, bibliotecária/chefe da Faculdade de Medicina do ABC.

