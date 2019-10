França empata em casa com a Turquia e adia classificação para a Eurocopa

14/10/2019 | 18:23



França e Turquia empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira, pela oitava rodada do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. As duas equipes chegaram aos 19 pontos e se aproximaram da classificação, embora os campeões mundiais tenham perdido a chance de obter a vaga por antecipação.

A seleção da França dominou o primeiro tempo e só não abriu o placar por causa da boa atuação do goleiro Mert Gunok. Antoine Griezmann e Moussa Sissoko tentaram duas vezes cada, mas não conseguiram superar a "muralha" turca. Os turcos, apesar do apoio de milhares de torcedores no Stade de France, se limitaram a se defender, foram pouco agressivos e praticamente não chegaram na área de Steve Mandanda.

O segundo tempo foi completamente diferente. A França permaneceu no ataque, mas teve de se cuidar, pois a Turquia voltou mais confiante. Enquanto Griezmann e seus companheiros ficavam mais com a bola, os visitantes quase abriram o placar, aos 14 minutos, quando Yilmaz desperdiçou grande chance, após contra-ataque.

Mas a solução dos campeões do mundo viria do banco de reservas. Olivier Giroud substituiu Wissam Ben Yedder e só precisou de quatro minutos para deixar a sua marca. O grandalhão, de 1,93m, subiu muito para desviar de cabeça o escanteio batido pela direita. Foi o seu 38º gol pela seleção da França.

A desvantagem no placar não intimidou os turcos, que seguiram ofensivos. E eles foram premiados aos 36 minutos. Çalhanoglu cobrou falta e o zagueiro Ayhan cabeceou firme para empatar. Na comemoração, os jogadores turcos fizeram gestos militares após o gol, em ato de apoio ao governo do país, que lançou ofensiva militar contra os curdos na Síria.

Em outro jogo do grupo, a Islândia, que tem 15 pontos, manteve sua esperança de classificação à Eurocopa ao derrotar Andorra, em Reykjavík, por 2 a 0, com gols de Kolbeinn Sigthorsson e Gylfi Sigurdsson.

Em Chisinau, a visitante Albânia, que tem 12 pontos, goleou a Moldávia por 4 a 0. Sokol Cikalleshi, Keidi Bare e Lorenc Trashi abriram vantagem de 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Rey Manaj definiu o placar.

Dois jogos estão previstos para a próxima rodada do Grupo H das Eliminatórias, marcada para 14 de novembro: Turquia x Islândia e Albânia x Andorra.