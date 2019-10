Bolsonaro volta a festejar no Twitter queda nos índices de criminalidade

14/10/2019 | 17:27



O presidente Jair Bolsonaro celebrou nesta segunda-feira, 14, no Twitter, índices de criminalidade divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bolsonaro afirmou que ainda há muito a fazer, mas que o resultado mostra o "caminho certo". Ele referiu-se, principalmente, às reduções de 22,1% de homicídios, de 40,9% de roubos a bancos e de 12% de estupros no primeiro semestre de 2019 em confronto com o mesmo intervalo de 2018.

"Índice de estupros cai 12% no 1º semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018 (fonte: Sinesp). Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo! Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada", escreveu Bolsonaro na rede social. "Temos muito ainda para avançar!", postou um pouco antes, sobre os indicadores de assassinatos e roubos a instituições financeiras.

Os dados apresentam um declínio em todos os nove crimes assinalados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sergio Moro disse que a diminuição é consequência da atividade de inteligência e ação integrada entre as forças federais, estaduais e distritais. "Se aprovado o pacote anticrime no Congresso Nacional, o número de crimes cairá mais", afirmou.

O Sinesp aponta ainda que as tentativas de homicídio caíram em 9,4%, os latrocínios (roubo ou extorsão violenta, à mão armada), 23,8%, e lesão corporal seguida de morte em 3,2%, no mesmo período. Os roubos de carga tiveram redução de 25,7%, os de veículos, de 27%, e os furtos de veículos, de 9,9%, segundo o balanço.

Na manhã deste domingo, 13, Bolsonaro usou sua conta no Twitter para ressaltar pontos que considera positivos de seu governo na segunda semana de outubro. Dentre os temas enaltecidos ontem pelo presidente estavam a queda da criminalidade, recuo na taxa de inflação e retomada do mercado de trabalho.