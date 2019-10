Irmã de Cleo Pires comenta críticas sobre quilinhos a mais da atriz: - Ela não vai deixar de fazer as coisas por causa disso

14/10/2019 | 17:11



A irmã de Cleo Pires, Antônia Morais, saiu em defesa da atriz durante entrevista à colunista Fábia Oliveira. Assim como sua mãe, Gloria Pires, ela também falou das críticas que Cleo vem recebendo após ter ganho alguns quilinhos.

- A gente sempre apoia ela, porque ela é muito determinada nas coisas dela. Acho a Cleo uma mulher muito corajosa e linda, independente dos quilinhos a mais. Pra mim ela sempre vai ser linda, minha irmã mais velha que eu admiro muito e tenho muito orgulho. Todo mundo da família apoia ela e no fim das contas, existem coisas que machucam, e não só a ela, mas todo mundo que está em volta. Acho que a covardia é isso, reflete um pouco em quem está em volta. Mas a gente vem tentando levar da melhor forma possível, porque não tem muito o que fazer. E ela não vai deixar de fazer as coisas dela por causa disso.

Antônia também falou sobre algo inusitado: ela disse às vezes se surpreender ao perceber que ela e Cleo não são filhas dos mesmos pais - enquanto Antônia é fruto da união de Gloria Pires com Orlando Morais, a irmã mais velha é do relacionamento da atriz com Fábio Jr.

- Eu acho ela muito parecida com a minha mãe e com o meu pai, Orlando, que não é pai dela de sangue, mas de consideração. Então eu a acho muito parecida com ele. A convivência e o amor fazem com que as pessoas se pareçam. Tem coisas que são inexplicáveis. Acho que ela é filha do meu pai de sangue de alguma forma. Em alguma outra vida... Isso pra mim é muito natural. Eu até esqueço que ela tem outro pai. Às vezes eu penso: meu Deus, ela tem outro pai, que estranho. Pra mim é estranho pensar que ela não é filha do meu pai.