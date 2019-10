Após ameaças de morte, Fabíula Nascimento diz ter se afastado das redes sociais: - Não quero isso pra mim

14/10/2019 | 17:11



Fabíula Nascimento, hoje, pode ser encontrada em até quatro papéis diferentes. Atriz de Morto Não Fala, filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros, a curitibana também está presente no reprise de Avenida Brasil, na novela Bom Sucesso e no streaming, Sessão de Terapia. E justamente falando de terapia, a atriz diz ter se afastado das redes sociais para manter sua própria saúde mental e bem-estar.

Em conversa com O Globo, a beldade disse que recebeu ameaças na web:

- Ouvi absurdos, até desejos de morte, por causa do meu posicionamento político. De quem vêm as mensagens? De robôs ou seres humanos? De um adolescente de 12 anos ou alguém com intenções reais?

A namorada de Emílio Dantas ainda continua:

- A internet é esse escuro. Não quero isso pra mim. Cuidar da mente é cada vez mais importante. Sou uma grande observadora das redes sociais, penso muito no que elas significam pra mim.

