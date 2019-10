Saiba se o carro perde valor pelo tamanho do motor

Da Redação



14/10/2019 | 16:49

Responsável pela transformação do combustível em energia para movimentar o automóvel, o motor é a parte mais importante na estrutura de um carro. Não à toa, as características de propulsão de um veículo ainda possuem forte apelo junto a boa parte dos consumidores de automóveis. Contudo, desvendar o quanto o volume de deslocamento volumétrico do motor – popularmente referido como cilindrada – impacta no comportamento de depreciação dos carros ainda parecia uma incógnita.

Pensando nisso, a KBB Brasil, especialista em precificação de automóveis novos e usados, analisou a depreciação de 300 veículos de ano-modelo 2019 de várias categorias, levando em consideração os tamanhos de seus motores para identificar o desempenho médio de cada cilindrada no mercado.

Apesar de não existir um padrão para a queda de preço em relação ao tamanho dos motores, nota-se que carros com blocos maiores – que, geralmente, estão atrelados a modelos de segmentos de luxo – possuem índice de depreciação menor que os demais. Confira a tabela completa:

Veja se o carro perde valor pelo tamanho do motor