Orquestra de violas é atração na região

Miriam Gimenes



15/10/2019 | 07:42



Músicas repletas de poesia e acordes caipiras capazes de aguçar a memória de quem tem alguma história com a vida no Interior dão o tom na agenda de amanhã em São Bernardo, no palco do Cenforpe (Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201).

E quem se responsabiliza pelo cancioneiro é a Orquestra de Violas Cultura Caipira de Valinhos, que se apresenta no local a partir das 19h30. A entrada é gratuita e os bilhetes devem ser reservados por meio do link www.eventbrite.com.br/e/74471374887.

Com regência do maestro Robson Furiozo e formada por 20 músicos, a orquestra do Interior do Estado aposta em composições tradicionais como Chalana, Boiadeiro Errante, Estrada da Vida, Eu, a Viola e Deus, Romaria, Cheiro de Relva e Saudades de Minha Terra, entre outras.

José Antônio Brugliato, músico do conjunto, conta que o grupo “tem 15 anos de atuação, sempre com o objetivo de manter vivas na memória das pessoas as verdadeiras e imortais músicas sertanejas de raiz”.

O músico adianta que, no palco, além das violas, terão instrumentos como berrante e flauta.

“Com um repertório de 90 músicas deste segmento, tais como Luar do Sertão, Chua-Chua, Menino da Porteira, Encantos da Natureza, (a Orquestra) se apresentará com berrante, flauta, e violas nesse evento. Contamos com a presença do grande público admirador da verdadeira música brasileira”, encerra.