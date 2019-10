Fábrica da GM em São Caetano ganha produção de quinto modelo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/10/2019 | 15:23



A GM (General Motors) anunciou nesta segunda-feira (14) que o novo sedã de entrada da Chevrolet começa a ser produzido na fábrica de São Caetano. O investimento para a realização da montagem do Joy Plus na planta ainda não foi confirmado, mas faz parte do aporte de R$ 1,2 bilhão anunciado pela montadora que seria aplicado entre 2014 e 2020. Com isso, a planta da região passa a produzir cinco modelos.

O novo modelo é o antigo Chevrolet Prisma, que mudou de nome, e tem visual atualizado, com a adoção de conteúdos adicionais de conveniência. Anteriormente, este modelo era produzido na região Sul do País. Além do Joy Plus, a GM produz no Grande ABC o Joy (antigo Onix Joy, o modelo de entrada), Spin, Montana e Cobalt.

Na parte externa, as novidades do Joy Plus se concentram na parte frontal e traseira do sedã. Mudam capô, grade, faróis, tampa do porta-malas, lanternas e para-choques. Na cabine, as diferenças ficam por conta do acabamento exclusivo do painel central, dos painéis de porta e dos bancos com revestimento híbrido e regulagem de altura.

Para o ano que vem, também há expectativa de novo modelo, fruto dos R$ 10 bilhões anunciados no início deste ano, após negociação para que a montadora norte-americana permanecesse no Brasil.

“O sedã de entrada da Chevrolet passa a ser feito na fábrica da GM de São Caetano, onde já é montado, entre outros modelos, a versão hatch do Joy”, diz Luiz Peres, vice-presidente de manufatura da GM na América do Sul.

O Joy Plus chega às concessionárias Chevrolet a partir de meados deste mês.