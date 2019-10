Elton John afirma que Michael Jackson era um doente mental: Uma pessoa perturbadora

14/10/2019 | 15:11



Elton John escreveu um novo livro, intitulado Me! Mesmo ainda não tendo sido lançado oficialmente, algumas das revelações feitas pelo músico já estão dando o que falar! Segundo informações divulgadas pelo TMZ, o Rocket Man discutiu bastante sobre a saúde mental de Michael Jackson.

Mesmo conhecendo o Rei do Pop desde os 13 anos de idade, o músico afirma que chegou um ponto em que o menino tinha se tornado realmente um doente mental, uma pessoa perturbadora para se ter por perto. Ainda para completar, Elton John chega a comparar o estado de MJ com a estrela do rock, Elvis Presley:

Só Deus sabe o que estava passando na cabeça dele. Ele começou a se afastar do mundo e da realidade, do mesmo jeito que o Elvis.

Michael morreu em 2009 e até hoje permanece envolvido em escândalos sexuais. É muita polêmica para uma pessoa só, né?