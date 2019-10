Reinier não se apresenta e técnico convoca gremista para o Mundial Sub-17

14/10/2019 | 15:00



O flamenguista Reinier vai desfalcar a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria, que será realizado no País, de 26 de outubro a 17 de novembro. Nesta segunda-feira, a CBF comunicou que a revelação do clube carioca não se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o que levou o técnico Guilherme Dalla Déa até a já convocar um substituto.

Anteriormente, o Flamengo havia fechado um acordo com a CBF para adiar a apresentação de Reinier, que chegou a se apresentar para realizar exames médicos, depois voltando ao seu clube, tendo sido titular diante do Atlético Mineiro, na última quinta-feira, e sendo opção no banco de reservas diante do Athletico Paranaense, no domingo. Esse combinado também foi feito com o Vasco, envolvendo Talles Magno, que se apresentou a Dalla Déa.

Mas o Flamengo desejava seguir com Reinier por mais alguns dias, por causa do excesso de desfalques para o duelo com o Fortaleza, no Castelão, quarta-feira - Rafinha, Filipe Luís, Arrascaeta, lesionados, além de Éverton Ribeiro e Bruno Henrique, suspensos.

Assim, Reinier não se apresentou nesta segunda-feira. E a comissão técnica da seleção sub-17 optou por descartar o jogador, anunciando a convocação do meio-campista Pedro Lucas, do Grêmio. O seu nome, então, será incluído na relação final do Brasil para o torneio de juvenis, que precisa ser entregue à Fifa até quarta-feira, com 21 jogadores.

Agora, então, Dalla Déa aguarda a chegada de Pedro Lucas a Teresópolis, onde a seleção vai treinar até o dia 22. De lá, a equipe seguirá para Brasília, onde vai estrear no Mundial Sub-17 contra o Canadá, em 26 de outubro. Nova Zelândia (dia 29) e Angola (dia 1º) serão os outros adversários da equipe no Grupo A.