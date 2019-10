Sony disponibiliza discos de Fagner em streaming

Vinícius Castelli



15/10/2019 | 07:05



Com a sugestão de celebrar os 70 anos do cantor cearense Fagner, a Sony Music acaba de rechear as plataformas digitais com discos do artista. Grande expoente da geração nordestina, Fagner tem disponibilizado em streaming, pela primeira vez, discos como A Mesma Pessoa (1984) e Fagner (1986).

Alguns deles ganham inclusive faixas bônus, como é o caso dos títulos Orós (1977), Eu Canto (Quem Viver Chorará) (1978) e Traduzir-se (1981). No total a gravadora apresenta 13 álbuns do cantor. Para digitalizar os discos, houve restauro de tapes analógicos e projetos gráficos originais de seus antigos vinis.