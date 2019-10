Doria processa Kajuru após entrevista do senador ao Diário

Da Redação

Do dgabc.com.br



14/10/2019 | 14:56



O governador João Doria (PSDB) ingressou com processo contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) alegando calúnia, injúria de difamação após ser chamado de mentiroso pelo parlamentar em entrevista ao Diário, publicada no dia 30 de setembro.

A defesa do tucano argumentou que a honra do chefe do Estado paulista foi atacada por Kajuru e que o senador proferiu série de imputações e qualificações ultrajantes, “extrapolando o direito à liberdade de expressão e à manifestação de pensamento”.

Ao Diário, Kajuru afirmou que Doria “roubou na vida como político e jornalista”. “É só ver os rolos dele com empreiteiras, com esquema. Ele não teve de demitir o diretor do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Maurício Alves? Por quê? Estava tendo escândalo de R$ 2 bilhões em registro de veículos, emplacamento, exames toxicológicos, simuladores... Ele sabia desse escândalo porque o chefe da quadrilha é o secretário de Transportes (Metropolitanos), Alexandre Baldy. O Doria é mitômano. Tem compulsão por mentira. Mente 24 horas por dia. Trabalhei com ele dois anos, na RedeTV! Tinha aquele programa dominical, Show Business. Fazia quatro entrevistas por domingo. Só com gente rica. Ele não entrevistava pobre. Sabe por quê? Ele cobrava por entrevista. Cento e cinquenta mil reais. É um picareta social.”