Programa Nutre&Ação Sênior é lançado em São Caetano

14/10/2019 | 14:35



Sucesso entre os alunos da rede municipal de ensino, o Programa Nutre&Ação chegou à terceira Idade de São Caetano. Nesta segunda-feira (14), no CISE Moacyr Rodrigues, mais de 250 pessoas acompanharam o lançamento do Nutre&Ação Sênior, iniciativa desenvolvida pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria de Saúde, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), que leva informações sobre nutrição e atividades físicas para munícipes com idade acima dos 50 anos.



“Precisamos pensar no envelhecimento da população com qualidade de vida. A Prefeitura disponibiliza assistência médica e farmacêutica, opções de lazer, cultura, esporte e entretenimento. Agora, preenchemos mais uma lacuna neste processo, que é a alimentação saudável para os idosos”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio, o cronograma das atividades do Nutre&Ação Sênior foi desenvolvido em conjunto com os frequentadores da Terceira Idade. “Estivemos em cada CISE para conversar com os grupos e saber quais são as dúvidas e necessidades. Em oito semanas de cursos, nutricionistas, geriatras, dentistas e psiquiatras abordarão temas que contribuirão para que nossos idosos vivam ainda melhor”.



Durante o lançamento do Nutre&Ação Sênior os participantes realizaram aula de Zumba Gold e, para recuperar as energias, foram agraciados com uma ampla mesa com alimentos e bebidas saudáveis preparados especialmente para o evento.



ATIVIDADES

Ao longo de oito semanas, os cinco CISES receberão as atividades do Nutre&Ação Sênior:

- Semana 1: Nutrição: Rotina de hábitos;

- Semana 2: Orientações médicas: doenças metabólicas e gastrointestinais;

- Semana 3: Curso de Culinária;

- Semana 4: Distúrbios emocionais relacionados à compulsão alimentar;

- Semana 5: Curso de Culinária;

- Semana 6: Saúde bucal na terceira idade;

- Semana 7: Curso de Culinária;

- Semana 8: Atividade Física e Nutrição: alimentação pré e pós exercícios físicos.