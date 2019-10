Porsche Taycan 4S é o novo modelo de entrada do elétrico

Leo Alves



14/10/2019 | 13:49

O Porsche Taycan 4S, apresentado pela marca alemã, é o novo membro da família de elétricos. Feito para ser o modelo de entrada da linha eletrificada, ele está disponível com duas opções de baterias. A Perfromance, que vem de série, entrega 530 cv de potência (390 kW). Já a Performance Plus, opcional, faz o modelo ter 571 cv (420 kW).

Independentemente da configuração, o Taycan 4S faz de 0 a 100 km/h em 4 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h. A versão menos potente tem autonomia de 407 quilômetros, enquanto que a mais forte pode rodar por até 463 quilômetros, de acordo com o protocolo WLTP.

Porsche Taycan 4S: diferenças

O motor síncrono permanentemente ativado do eixo traseiro tem um comprimento ativo de 130 milímetros e, assim, é 80 milímetros mais curto do que o componente de impulsão correspondente presente no Taycan Turbo S e no Taycan Turbo. O inversor com pulso controlado usado no eixo dianteiro no Taycan 4S opera com até 300 amperes e o inversor do eixo traseiro, com até 600 amperes.

A nova versão conta também com rodas de 19 polegadas, faróis em LED e interior de couro que não é couro, já que o Taycan utiliza um material reciclado e sustentável. Controle de chassis 4.0 e suspensão pneumática adaptativa com tecnologia de três câmaras são outros equipamentos de série.

Na Europa, o modelo já pode ser encomendado por 105.607 euros, mas as primeiras unidades só serão entregues a partir de janeiro de 2020. Segundo a Porsche, o modelo deve desembarcar no Brasil no ano que vem, mas sem previsão de preço.

Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan Foto: Divulgação Porsche apresenta versão de entrada do Taycan