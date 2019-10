14/10/2019 | 13:10



Giselle Itié está gravidíssima de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Guilherme Winter! A atriz tem feito aparições públicas em que mostra a barriguinha e, dessa vez, o próprio ator quis dividir com seus seguidores do Instagram uma foto da amada, na praia, usando biquíni!

Deitada, a bela não mostra o rosto, mas deixa a barriga em evidência, com a paisagem do mar ao fundo. No texto, Guilherme escreveu o seguinte:

A mamãe e o filhão.

A atriz também usou o Stories para publicar uma foto de seu ponto de vista, em que mostra sua barriga.

O casal espera um menino e o anúncio foi feito no final de setembro.