14/10/2019 | 13:10



Rafael Vitti compartilhou uma foto fofíssima em seu perfil oficial do Instagram. Na manhã desta segunda-feira, dia 14, o ator publicou um clique de quando tinha apenas três dias de vida, lá em 1995. Na imagem, Rafa aparece no colo dos pais, João Vitti e Valeria Alencar, e ainda faz uma reflexão na legenda do post - citando a gravidez da amada, Tatá Werneck, que espera por uma menina.

Com três dias de vida em 1995... e agora o bebê vai ter uma bebê e os papais serão avós... os ciclos são lindos, escreveu Vitti.

Muito amor, né? E aí, quando será que a filha de Tatá e Rafael vai nascer?