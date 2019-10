Luciana Gimenez elogia filhos: Irão tratar suas esposas com respeito e amor

14/10/2019 | 13:11



Não é só de selfies mostrando o corpão que vive Luciana Gimenez! A apresentadora é sempre cheia de amor para dar e constantemente posta fotos ao lado dos filhos, Lucas Jagger, de 20 anos de idade, e Lorenzo, de oito anos. Seu filho mais velho é fruto de um relacionamento com Mick Jagger, enquanto seu caçula nasceu do casamento dela com Marcelo de Carvalho.

Em nova foto postada no seu Instagram, Luciana mostrou seu momento mãe coruja posando do lado dos meninos. Na legenda escreveu sobre seu orgulho ao ver eles crescerem com um coração bom:

Muito amor envolvido. Nossa, como tenho orgulho de ser mãe de pessoas de caráter, de coração bom! Homens que irão tratar suas esposas com respeito e amor; pois assim foram tratados. Para um mundo melhor; sejamos a mudança que projetamos.

Uau, hein!