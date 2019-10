Nos Estados Unidos, Ludmilla perde 330 reais e proíbe perguntas sobre Anitta em coletiva

14/10/2019 | 13:11



Ludmilla está fazendo uma turnê pelos Estados Unidos e promoveu uma coletiva de imprensa em Boston, cidade no Massachusetts, no último domingo, dia 13. Segundo informações do colunista Leo Dias, entretanto, a cantora fez uma exigência para os jornalistas antes do evento começar: qualquer pergunta relacionada à Anitta ou à briga das duas, que foi exposta recentemente, estava proibida. Apesar disso, a funkeira foi sincera sobre a competição no mercado musical e assumiu que já precisou ficar calada em diversas situações para chegar onde está hoje em dia:

- Passei a agir com a sabedoria. Fui ficando quieta bastante tempo, escutando, prestando atenção em como as pessoas se comportavam, e eu fui aprendendo. Gosto de falar as coisas depois que eu aprendo. Então por muito tempo eu fui engolindo sapo e aprendendo a agir para poder fazer na hora certa. Algumas pessoas queriam que eu ficasse quietinha no meu canto, mas eu fui ganhando sabedoria para chegar no momento certo e falar. Agora eu converso, exponho minha opinião. O segredo é não se calar mais e saber usar a palavra certa. Brigar só se for o último caso.

Lud também falou sobre o seu namoro com a bailarina Brunna Gonçalves:

- O amor não espera. Eu nunca falei antes porque não tinha amado alguém a ponto de querer assumir e começar a namorar. O meu amor não quis esperar mais tempo.

Já nos Stories, a cantora fez um desabafo divertido sobre os cassinos do país norte-americano, contando que perdeu 330 reais na brincadeira com as máquinas:

- Gente, estou com ranço desses cassinos. Perdi 80 dólares e não ganhei nada!, lamentou.