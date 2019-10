Santo André ficará 22 horas sem água nesta terça-feira

Do Dgabc.com.br



14/10/2019 | 12:40



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) vai realizar nesta terça-feira (15) uma intervenção no sistema de abastecimento de água em Santo André. O município terá o fornecimento interrompido da 0h às 22h de amanhã.

De acordo com a autarquia, o trabalho é necessário para a entrada em operação da adutora Camilópolis, tubulação de grande porte que vai contribuir para o fim da falta de água que afeta bairros do município. A Sabesp pede para que a população colabore com o período de interrupção no fornecimento de água, usando de forma consciente do volume armazenado nas caixas, evitando desperdício.

A intervenção vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas com a ampliação do abastecimento, ao levar mais água do sistema Rio Claro para Santo André. Para esta ação. serão afetados os bairros das regiões de Camilópolis, Erasmo Assunção, Recreio da Borda do Campo, Vila Suíça, Parque das Nações, Gerassi, Gonzaga, Parque Jaçatuba, Progresso, a parte alta de Paranapiacaba e partes do Parque Oratório e Cidade São Jorge, entre outras áreas.

A Sabesp afirma que a execução do serviço é necessária ao trabalho que a concessionária vem fazendo desde agosto em Santo André, com a finalidade de acabar com a falta d´água nos bairros até o final de 2019 e dar mais segurança hídrica à população. A retomada do abastecimento na terça-feira acontecerá gradativamente após o término da intervenção. Casos de emergência e pedidos de serviços poderão ser solicitados pela Central de Atendimento da Sabesp pelo número 0800 011 9911, que atende 24 horas, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza. A ligação é gratuita.

SOBRE A ADUTORA

A adutora Camilópolis é uma tubulação com 1,5 metro de diâmetro, interligada ao Sistema Rio Claro. Durante a operação, também serão executadas a substituição de um cavalete de 900 mm (tubulação usada para transpor rios ou córregos, por exemplo), a construção de caixas de concreto para instalar novas válvulas usadas na operação da distribuição de água e a troca de equipamentos que permitem maior segurança nas adutoras.

Todas essas ações vão beneficiar cerca de 300 mil moradores dos bairros Monte Líbano, Vila Curuca, Santo Antônio, Gonzaga, Jardim Progresso, Oriental, Vila Vitória, Jardim Ipanema, Vila América, Santa Tereza, Casa Branca, Vila Guarani, Vila Humaitá, São Jorge, Parque Capuava, Santo Alberto, Camilópolis, Portugal, Paraíso e Geressai, entre outros. Além disto, estas ações também contribuirão para aumentar a segurança operacional do sistema de abastecimento destas regiões e minimizar interrupções e vazamentos.

A Sabesp começou a operar os serviços de água e esgoto em 11 de setembro, mas desde agosto vem executando obras para melhorar o abastecimento da cidade e dar fim à falta d’água. O contrato da Companhia com o município por 40 anos, assinado em 31 de julho, prevê investimento em Santo André de cerca de R$ 917 milhões durante o período. O município também vai receber da Companhia recursos transferidos ao FMSA (Fundo Municipal de Saneamento) num total de R$ 622 milhões, o que eleva o investimento para R$ 1,539 bilhão.

A Sabesp também realizará obras que vão elevar o tratamento de esgoto do Município dos atuais 42% para 75% em três anos. Esse trabalho vai melhorar as condições de córregos como Guarará e Carapetuba, levando mais qualidade de vida para a região. A Sabesp prevê a redução de perdas de 45% para 35%

até 2022, economizando 2 bilhões de litros de água, volume que equivale ao abastecimento de 10 mil imóveis. O investimento no combate a perdas será de R$ 44 milhões.