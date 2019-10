Descubra os lugares mais excêntricos de Las Vegas

Redação



14/10/2019 | 12:18

A cidade de Las Vegas é uma das mais diferentes dos EUA. Com inúmeros museus de curiosidades, capelas de casamento e até mesmo um escorregador onde você pode nadar com tubarões, é fácil se deixar levar pela estranheza da Sin City.

Las Vegas

Cidade feita para o entretenimento, esculpida no Deserto de Mojave e pensada para ser uma fuga da realidade, estima-se que mais de 42 milhões de pessoas visitem a cidade de Nevada todos os anos para relaxar, comer, ver artistas, curtir a noite e, claro, aproveitar as mesas de jogo que só Las Vegas ostenta.

Para quem gosta e deseja conhecer a cidade dos jogos, mas ainda não teve a oportunidade, uma opção é ir tentando a sorte com os inúmeros cassinos online que operam no Brasil e que são inspirados nos famosos estabelecimentos da cidade americana.

Mas nem só de cassinos e capelas de casamento vive essa cidade. Para tornar o destino ainda mais atrativo para quem deseja visitá-lo, confira alguns dos lugares mais excêntricos de Las Vegas.

O que fazer na cidade

1- The Strip Gun Club

Este local é uma opção tanto para quem está acostumado a praticar tiro, quanto para os iniciantes. Além disso, o clube de tiros ainda atende a despedidas de solteiro. Os hóspedes podem ainda escolher entre armas automáticas, revólveres e espingardas.

Vale lembrar que o Strip Gun Club também oferece instruções para garantir que os presentes se sintam seguros no local.

2- Dig This Las Vegas Heavy Equipment Playground

Este local é um parque um pouco diferente do que é habitual. Aqui, por US$400, é possível participar de uma sessão de treinamento de duas horas, na qual especialistas em construção ensinam sobre como operar máquinas pesadas.

Esse treinamento é feito antes de liberar os vários equipamentos Caterpillar do parque, para uma tarde de construção (e destruição) de castelos de areia gigantes e até corridas com os seus amigos em caminhões basculantes. Toda a experiência dura cerca de 3 a 4 horas.

3- Pinball Hall of Fame

Para quem vai à Las Vegas, mas não gosta de cassinos, a Pinball Hall of Fame é o local ideal.

O espaço proporciona um tipo diferente de jogo de habilidade. Com mais de 200 máquinas de pinball, que variam de clássicos vintage a lançamentos modernos, este é o arcade de pinball para governar todos eles. Além disso o local não cobra taxa de entrada.

4- MGM Grand – REVIV

Apelidado de “Med Spa de Hidratação”, o REVIV é o único local da Strip, fora de um hospital, onde é possível se reidratar por meio de uma infusão intravenosa.

Aqueles que desejam se ver livres da ressaca ou ficarem sóbrios mais rapidamente, podem escolher entre um dos três tratamentos diferentes – o litro padrão de solução salina e eletrólitos, um cheio de multivitaminas ou uma infusão que inclui também medicamentos anti-náusea. Os tratamentos começam a partir de US$99.

5- The Tank – Shark tank water slide

Para quem gosta de aventura e adrenalina, o Shark tank water slide é uma atração e tanto.

O local conta com um toboágua na piscina opulenta do Golden Nugget, que atravessa um enorme tanque que abriga tubarões vivos. O escorrega de água do tanque de tubarões, é incorporado à piscina principal, para que o turista possa apreciar as criaturas enquanto nada relaxadamente ou então, pode subir até ao topo do tanque para enfrentar a rampa do tubarão.

O escorregador levará você a uma distância de 10 metros, enquanto o atira direto para o tanque. E, como o escorregador é fechado, será possível ter uma visão clara das criaturas lá dentro.

Cassinos de Las Vegas

