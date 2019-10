Maiores programas de aceleração de startups do mundo

Da Redação, com assessoria



14/10/2019 | 12:18

Com o aumento do número de startups presentes no mundo, a quantidade de aceleradoras também cresceu. Esses hubs de conhecimento e inovação reúnem empreendedores com grandes players do ecossistema para ajudar no desenvolvimento dessas empresas de base tecnológica.

Esses centros de empreendedorismo promovem networking, conexões com investidores, executivos de grandes empresas e possíveis clientes e parceiros, bem mentorias e acesso a informações relevantes ao negócio. Além disso, as aceleradoras reúnem quem já empreendeu com quem está criando sua startup para compartilhar os desafios encontrados no percurso e as soluções descobertas no processo.

Para as startups que estão buscando criar valor e ganhar escala, aqui, você confere os maiores programas de aceleração do mundo. Para fazer a seleção, foi levado em consideração o número de aceleradas e a visibilidade conquistada pelas empresas que dele participam.

América do Norte

Nome: Y Combinator

Localidade: Estados Unidos

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 2 mil empresas

Descrição: Y Combinator é uma aceleradora de startups criada em 2005 na Califórnia (EUA). As empresas selecionadas por eles em cada um dos dois ciclos do ano ficam incubadas no Vale do Silício por três meses. Os parceiros do YC trabalham em conjunto com cada empresa para colocá-los na melhor forma possível e refinar seus argumentos para os investidores. Entre as startups que já passaram pelo programa, estão Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit, Instacart, Docker e Gusto.

América Latina

Nome: InovAtiva Brasil

Localidade: Brasil

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 2 mil empresas

Descrição: É um programa gratuito para aceleração de negócios inovadores de qualquer setor e região do Brasil realizado pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae, com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). Oferece mentorias, visibilidade às startups e conexão com investidores, grandes empresas e parceiros. Entre 2013 e 2019, 926 das empresas participantes chegaram à fase de apresentar suas soluções em bancas presenciais com investidores.

África

Nome: iHub

Localidade: Quênia

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 60 empresas

Descrição: O iHub é um sistema de apoio para empreendedores com foco em TIC que desejam criar grandes empresas aproveitando as oportunidades únicas da África. O programa tem sucesso comprovado em descobrir fundadores e nutrir seu crescimento.

Oriente Médio

Nome: SOSA

Localidade: Israel

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 15 mil empresas

Descrição: Fundada em 2014 por um grupo de investidores e empresários israelenses com o objetivo de criar um lugar único para a indústria de inovação tecnológica e promover atividades comerciais. A SOSA conecta corporações, governos e cidades às tecnologias mais inovadoras. Conta com 250 investidores, fundos de capital de risco e corporações internacionais.

Europa

Nome: Internet Initiatives Development Fund (IIDF)

Localidade: Rússia

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 4,5 mil empresas

Descrição: O IIDF investe entre 2,5 milhões e 324 milhões de rublos em empresas de tecnologia nos estágios iniciais. Seu objetivo é fornecer às startups e principais players do ecossistema empreendedor um suporte educacional e especializado para negócios ligados à internet. A missão do programa é tornar a Rússia mais atraente e acessível para às empresas de inovações tecnológicas.

Ásia

Nome: Founders Space

Localidade: China

Número de startups que já passaram pelo programa: Mais de 11 mil empresas

Descrição: É a principal incubadora e aceleradora global do mundo. Com mais de 50 parceiros, de 22 países, o programa trabalha com uma rede verdadeiramente internacional de mentores, consultores, investidores de risco e startups. Seu diferencial é que não é preciso estar situada na China para participar do programa. Esta aceleradora tem se expandido mundialmente nos últimos 18 meses.

Oceania

Nome: Slingshot

Localidade: Austrália

Número de startups que já passaram pelo programa: 150 empresas

Descrição: Desde 2013, o Slingshot oferece 21 programas de inovação estratégicos e sob medida, alinhados às necessidades das empresas. Em conjunto com algumas das principais organizações da Austrália, como HCF, News Corp, Qantas, Lion, Clubs NSW e Caltex, ele proporciona um modelo de engajamento que pode ser repetido e escalável.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, conheça as 25 startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil: