Da Redação, com assessoria



14/10/2019 | 12:18

Uma das perguntas mais feitas para Orkut Buyukkokten, o criador do popular Orkut, é: “onde estão as minhas fotos?”. E a resposta finalmente chegou por meio de um vídeo postado pelo próprio empreendedor. Ele informa que, após o Google avisar que iria matar a rede social, foram dados dois anos para os usuários fazerem download das imagens. Quem não aproveitou o tempo perdeu para sempre o conteúdo. Isso porque todas as informações que estavam no Orkut foram deletadas.

Você pode conferir toda a explicação de Orkut Buyukkokten no vídeo:

< >