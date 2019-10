Internautas se revoltam com declaração de Patrícia Abravanel sobre traição

14/10/2019 | 12:10



Enquanto Silvio Santos diverte seus telespectadores com suas declarações para lá de inusitadas, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, não tem conseguido seguir os mesmos passos do pai. A cada declaração, a apresentadora, gera uma nova polêmica na web.

Dessa vez, os internautas se revoltaram depois que Patrícia deu uma declaração polêmica sobre traição durante o Jogo dos Pontinhos.

- É normal ocorrer uma traição. E a mulher tem que perdoar a escapada, disparou ela.

Por conta da fala, a apresentadora se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e não faltou gente discordando da afirmação.

Mulheres, não perdoem. Homens não traem mais por ser da natureza deles. Traem mais, pois há uma normalização cultural e objetificam mais a gente, declarou uma internauta.

A Patrícia Abravanel está sempre nos trends, mas nunca é por um bom motivo, disparou um segundo.

O Brasil não aguenta mais a Patricia Abravanel, pontuou um terceiro.

Tenso, hein?