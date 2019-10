Roteiro completo para se divertir em um dia em San Francisco

Paulo Basso Jr.



17/10/2019 | 17:48

Passar apenas um dia em San Francisco, na Califórnia, é pouco, não tenha dúvida. Repleta de pontos turísticos, a cidade merece ao menos um roteiro de quatro ou cinco dias, mas se você não tiver tempo para tudo isso, saiba que é possível conferir algumas das principais atrações locais no esquema vapt-vupt. Para isso, basta seguir um bom planejamento.

O que fazer em um dia em San Francisco

Fisherman’s Wharf

O roteiro de um dia em San Francisco pode começar no Fisherman’s Wharf, um dos lugares mais turísticos da cidade. O antigo porto abriga uma série de restaurantes famosos, museus, hotéis (o Zephyr, por exemplo, tem ótimo custo-benefício) e o emblemático Pier 39.

Ali, dá para passear, fazer compras e, principalmente, observar alguns dos 700 leões-marinhos que chegaram por na região há muito tempo e passam o dia relaxando em grandes plataformas de madeira. Tem até uma arquibancada no pedaço, de tanta gente que se junta por lá todos os dias.

Paulo Basso Jr. Pier 39, em San Francisco

Para o café da manhã, experimente os pães da Boudin Bakery. No local também é possível provar o prato típico de San Francisco, a clam chowder, uma sopa de mariscos servida no pão bola – que, evidentemente, vai melhor no almoço ou jantar (mas não se preocupe, há muitos outros lugares onde comer em San Francisco).

Quem tiver um pouco mais de tempo pode se organizar para fazer passeios de barco de uma hora pela Baía de San Francisco, como os organizados pela Blue & Gold Fleet, com ingresso a US$ 34 e acesso livre para quem tem o CityPass. O grande barato do tour, que parte do Fisherman’s Wharf, é que você chega bem pertinho da Ilha de Alcatraz e passa por debaixo da mítica Golden Gate.

Ghirardelli

Paulo Basso Jr. Loja da Ghirardelli em San Francisco

Do Fisherman’s Wharf dá para caminhar tranquilamente até a Ghirardelli Square, local onde funcionou, por muitos anos, a fábrica da chocolateria mais tradicional da Califórnia. O espaço conta com uma grande loja e diversas docerias da marca, que servem de barrinhas a cookies e sorvetes. Não deixe de ir à parte superior da praça para observar o visual da cidade.

Passeio de bonde e Lombard St.

Paulo Basso Jr. Lombard Street, em San Francisco

Seguindo o roteiro de um dia em San Francisco, é hora de pegar o Powell/Mason Cable Car, o bonde mais famoso da cidade, que passa nos arredores da Ghirardelli Square. Siga ladeira acima e salte na esquina da Hyde St. com a Lombard St. Ali está o trecho mais fotografado desta última, construído em formato de zigue-zague para os carros não capotarem, tamanha a inclinação da via. Enfeitado por lindos canteiros floridos, o local está sempre repleto de turistas.

Golden Gate

Paulo Basso Jr. Vista da Golden Gate desde o Crissy Field

Chegou a hora de ver a Golden Gate de perto. Para isso, siga de ônibus até o Crissy Field, na região de Presidio. O local é margeado por uma praia de onde se tem uma das mais belas vistas da famosa ponte vermelha de San Francisco. Nos fins de semana, há sempre muitos locais e turistas curtindo a faixa de areia e fazendo esportes aquáticos (embora a água costume estar bastante fria) no pedaço.

Uma vez ali, aproveite também para caminhar até o Palace of Fine Arts Theatre, majestosa construção de estilo neoclássico envolvida por um grande jardim.

Bairro hippie

Mais um ônibus o leva para Haight-Ashbury, o bairro hippie de San Francisco. Foi ali que, em 1967, cabeludos e moças com flores nos cabelos chegaram em kombis coloridas para celebrar o Verão do Amor (Summer of Love). As lojas de disco do pedaço, como a famosa Amoeba Music, ainda vendem discos de ídolos da época, como Janis Joplin e Grateful Dead.

Paulo Basso Jr. Haight-Ashbury, em San Francisco

Ao caminhar pela Haight St. você irá se deparar ainda com lojas que vendem desde roupas psicodélicas a incensos, bem como estúdios de tatuagem e alguns restaurantes e bares, a exemplo do Cha Cha Cha (de comida creóle) e o Magnolia (com várias cervejas artesanais da Califórnia), respectivamente.

De um lado da Haight St. está o Golden Gate Park, uma imensa área verde repleta de museus. Não é um bom lugar, porém, para visitar num roteiro corrido de um dia em San Francisco. O melhor, nesse caso, é se dirigir para a região oposta, onde está a Alamo Square.

Alamo Square

Paulo Basso Jr. Alamo Square, em San Francisco

A Alamo Square é a praça onde ficam as Painted Ladies, casas vitorianas coloridas mais fotografadas de San Francisco. Reserve um tempo para sentar no gramadão, admirar a arquitetura e conferir o movimento da galera. Caso seja hora do almoço, pode ser uma boa ideia fazer um piquenique por lá.

Castro, Chinatown ou Little Italy

A próxima parada pode ser em um dos bairros étnicos de San Francisco ou então em Castro. Repleto de bandeiras coloridas, este último reúne a comunidade LGBT da cidade e ficou famoso na década de 1970 após a eleição do primeiro vereador homossexual assumido da história americana, Harvey Milk, assassinado em seguida. Desde então, o local fez de San Francisco um símbolo mundial da tolerância.

Divulgação Vista aérea de Castro, em San Francisco

Chiantown, por sua fez, tem uma série de portais típicos, construções belíssimas e excelentes restaurantes. A região fica próxima ao trecho de North Beach conhecido como Little Italy, onde há também bons lugares para comer, como o The Stinking Rose, uma casa especializada em pratos condimentados com alho.

Reduto de bares, North Beach é um bom lugar para ir à noite ou no fim da tarde, quando talvez sobre tempo para visitar a City Lights Book, misto de editora e livraria que deu voz à geração beatnick – cujo um dos maiores expoentes é Jack Kerouac, autor do clássico livro “On the Road”.

Embarcadero ou Mission

Divulgação Ferry Building Marketplace, no Embarcadero

Para fechar o roteiro, já de noite, há duas boas opções: ir para o Embarcadero, onde fica o ótimo mercado municipal Ferry Building Marketplace. Há bons lugares para comer nos arredores. Outra possibilidade é seguir para o Mission, bairro que concentra alguns dos melhores restaurantes de San Francisco. Ambos são lugares perfeitos para se despedir de um dia corrido, porém muito divertido.

