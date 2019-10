Faculdade de Medicina do ABC: 50 anos

Do Diário do Grande ABC



14/10/2019 | 11:04



Os 50 anos da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) não representam apenas a comemoração por mera passagem temporal. Representam, sim, período histórico dos mais importantes para a trajetória da medicina e da saúde pública da nossa região e do País. Criada no período dos governos militares, em 1969, juntamente com outras instituições de ensino médico, tinha o claro objetivo de aumentar o número de médicos fora dos grandes centros. Para seu nascimento, contou com as três prefeituras do Grande ABC, que, de forma equânime, criaram a Fundação do ABC, aproximadamente dois anos antes, como instituição mantenedora da nova escola médica. A preocupação com a qualidade sempre esteve presente. Pela proximidade da Capital, a FMABC conseguiu trazer, logo no início, corpo docente de altíssimo nível, na sua maioria, oriundo dos tradicionais centros médicos acadêmicos paulistanos.

No entanto, sua trajetória inicial não teve facilidades. Com a carência de estrutura física à sua altura, sofreu inúmeras greves e, algumas vezes, por insensibilidade dos governantes da época, quase foi fechada, o que teria sido trágico para o Grande ABC e para o ensino médico paulista e brasileiro. Somente na década de 1990, por esforços conjuntos de seu corpo discente, docente, dirigentes, governos locais e sociedade civil conseguiu-se com o governador Mário Covas o término de obra parada havia mais de dez anos, o Hospital Estadual do ABC – que veio a receber o nome do próprio governador. Nessa mesma época, governo do Estado introduziu novo modelo de gestão na saúde pública por meio das OSSs (Organizações Sociais de Saúde). Assim, transformação da Fundação do ABC em OSS, somada à gestão do Hospital Mário Covas e outros equipamentos públicos do Grande ABC como braços acadêmicos da Faculdade, delimita nova era para a educação e atenção em saúde, com notável crescimento do espaço de ensino, ampliação de vagas de residência médica e desenvolvimento de centro de pesquisa. A conquista de bons indicadores de avaliação consolidou a FMABC como uma das melhores escolas médicas do País.

Sua história marca evolução fundamental para ensino, pesquisa e serviços à população da região. Nós, de São Caetano, nos orgulhamos em sermos seus instituidores e mantenedores. Sinto-me honrado por trazê-la, desde nossa primeira gestão iniciada em 2005, como parceira estratégica na saúde da cidade. Eu, de forma particular, ainda carrego orgulho e carinho especiais pela instituição onde me formei e onde, em seus bancos, aprendi não só a ser médico, mas, fundamentalmente, o sentimento de amar e servir ao próximo. Seguramente, o melhor período de formação da minha vida. Parabéns e vida longa à FMABC.

José Auricchio Júnior é médico e prefeito de São Caetano.