Bolsonaro e a região

14/10/2019 | 11:03



Nem dez meses se passaram desde que Jair Bolsonaro assumiu o posto de presidente da República, em 1º de janeiro, mas o entusiasmo com a administração do capitão da reserva do Exército já diminiu bastante no Grande ABC. Até mesmo os prefeitos que declararam voto no político do PSL reveem seus pontos de vista e ensaiam críticas pontuais ao chefe da Nação. Não é para menos. Brasília praticamente esqueceu os municípios. Parcerias não existem; repasses de recursos foram cortados significativamente. Resta a torcida para que o País retome a rota de desenvolvimento socioeconômico, mas até quando?

Entre os prefeitos tucanos do Grande ABC, o andreense Paulo Serra e o são-bernardense Orlando Morando eram os mais confiantes na gestão de Bolsonaro. Tanto que defenderam com empenho, durante a campanha, o voto no candidato do PSL contra Fernando Haddad (PT) no segundo turno da corrida eleitoral. Ambos seguem acreditando na atual administração, mas fazem críticas à maneira de o presidente administrar o País.

Paulo Serra lamenta a perda de oportunidades e o foco exagerado por parte de Bolsonaro “em questões ideológicas e até pessoais”. Morando cita a ausência de “novas parcerias”, lembra da falta de eficácia e cobra “mais dinamismo” do Planalto Central. O são-caetanense José Auricchio Júnior (PSDB), cuja proximidade com o político do PSL se deve mais à fidelidade partidária que a convicção pessoal, é muito mais incisivo, censurando inclusive os incensados ministros Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia).

A verdade é que Serra, Morando e Auricchio estão cobertos de razão nas ressalvas que fazem à administração do presidente, que, embora tenha recebido extraordinária votação no Grande ABC, ignora sistematicamente a região desde que assumiu o poder. Será diferente daqui para frente? Quem sabe? A revisão do pacto federativo, sistema de divisão dos compromissos financeiros entre os entes da União, seria boa oportunidade de Bolsonaro demonstrar que se importa, sim, com os municípios. A ver.