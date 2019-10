14/10/2019 | 09:11



A ex-integrante do grupo de Kpop f(x), a artista Choi Jin-ri de 25 anos de idade, mais conhecida por seu nome artístico Sulli, foi encontrada morta no dia 14 de outubro por volta das 15h20 (3h20 no horário de Brasília), em sua residência na cidade de Seongnam, na Coreia do Sul.

De acordo com o Mirror, a imprensa sul-coreana noticiou que a polícia foi acionada pelo empresário da jovem, que afirmou ter falado com ela no dia anterior.

Até agora, a causa da morte não foi divulgada, mas a delegacia de Seongnam trabalha com hipótese suicídio. Vale lembrar que Sulli era muito amiga do astro do K-pop Jonghyun, que cometeu suicídio aos 27 anos em 2017.