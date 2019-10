Na reta final da gravidez, Tatá Werneck exibe barriga se mexendo e brinca: Coberta por estrias

14/10/2019 | 09:10



Na reta final da gravidez, Tatá Werneck dividiu com os seguidores no Instagram um momento para lá de fofo. A apresentadora, que está de nove meses de gestação, publicou na noite do último domingo, dia 13, um vídeo exibindo seu barrigão mexendo bastante.

Tá boladona!, escreveu ela, que ainda brincou sobre sua aparência: Barriga coberta por estrias com um peito esquerdo caído.

Na caixa de comentários da publicação, diversos famosos deixaram mensagens elogiando Tatá e desejando uma boa hora para ela e para filha, que ainda não teve seu nome definido. Xuxa, aliás, questionou a atriz e apresentadora sobre o assunto.

Vai ser Clara? Ela escolheu....lembra?, disse Xuxa

E Tatá explicou:

Xu, eu queria! Mas o Rafa quer Cora. Aí temos Julieta como opção, que os dois gostam. E Nina em homenagem a minha avó. Mas não sabemos, temos a esperança que ela nasça e a gente tenha certeza de qual vai ser, escreveu.

Para uma outra seguida, a mamãe de primeira viagem deu uma justificativa para ainda não ter escolhido o nome da filha:

É meu ascendente em Libra que não me deixa escolher o nome!, escreveu.