Em discurso escrito por governo, Elizabeth II reitera saída da UE em 31/10

14/10/2019 | 08:57



O discurso da rainha Elizabeth II que reabriu oficialmente a sessão no Parlamento britânico, conferido nesta manhã, reiterou o compromisso do país em deixar a União Europeia (UE) em 31 de outubro, atual prazo para o Brexit. O texto, que marca a retomada das atividades na Casa dos Comuns e dos Lordes após uma suspensão de cinco dias, é lido pela monarca, mas escrito pelo governo.

Já no início do discurso, a rainha destacou que a prioridade do governo "sempre foi garantir a saída do Reino Unido da UE em 31 de outubro". Ela acrescentou que a administração deseja uma nova parceria com o bloco europeu, baseada em livre comércio. Entre as medidas citadas no texto, estão novas regras para pesca e agricultura, além do fim da política de livre circulação de pessoas.