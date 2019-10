Intercâmbio em Dublin: conheça um dos destinos preferidos dos estudantes brasileiros

Redação



14/10/2019 | 08:18

A experiência de aprender uma nova língua de forma mais natural, em contato com uma cultura nativa, é uma boa opção para mesclar aprendizado e lazer. Neste caso, um intercâmbio em Dublin surge como uma boa opção para os brasileiros que desejam estudar inglês em algum país da Europa.

Intercâmbio em Dublin

Dublin, por exemplo, traz uma série de vantagens em relação ao processo da documentação para quem quer fazer intercâmbio. O visto, por exemplo, pode ser renovado com facilidade, o que permite ao aluno ficar até dois anos no país.

Além disso, a Irlanda é um dos poucos países que permitem que o estudante trabalhe meio período durante as aulas – e até em período integral nas férias. Para ajudar, a região tem o maior salário mínimo da zona do euro (€ 9,55/hora). Essa possibilidade faz com que muitos estudantes consigam até recuperar o valor investido durante a experiência.

Motivos para fazer intercâmbio em Dublin

Só por esses aspectos, a cidade já seria um destino muito interessante para aqueles que estão de olho na parte prática. Mas fazer intercâmbio em Dublin tem ainda outras vantagens.

Há boas escolas, com destaque para a SEDA College, que é reconhecida pelo Departamento de Educação e Capacitação da Irlanda, e possui a certificação ACELS – a maior certificação de qualidade para escolas de ensino de inglês na Irlanda. O local também conta com a EAQUALS (Avaliação e Acreditação de Qualidade das Escolas de Línguas), outra certificação de prestígio dentro do campo de ensino de inglês. Não à toa, essa escola foi eleita como a melhor do país por três anos consecutivos.

Além disso, a Irlanda é um dos países mais ricos culturalmente da Europa. Há inúmeros museus, castelos medievais, bibliotecas históricas, além de festas típicas, como St. Patrick’s Day. De quebra, o povo hospitaleiro, o que garante a oportunidade de se divertir enquanto aprende.

Por Dublin ser um polo mundial de intercâmbio, o estudante tem ainda a oportunidade de se relacionar com pessoas de muitos outros países, ampliando a experiência e a troca cultural. Isso sem falar no clima ameno e na oportunidade de conhecer vários países europeus.

