27 anos após a morte, Irmã Dulce se torna 1ª santa católica nascida no Brasil

14/10/2019 | 07:34



Às 10h34 (5h34 de Brasília) deste domingo, 13, o papa Francisco oficialmente fez de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, a 37.ª personalidade brasileira canonizada pela Igreja Católica. Morta há 27 anos, trata-se agora da primeira santa nascida no País. E o pontífice destacou a necessidade de criar "santos do cotidiano".

A cerimônia, na Praça São Pedro, reuniu cerca de 50 mil pessoas e fez outros quatro santos: um teólogo inglês, uma freira italiana, uma freira indiana e uma catequista suíça. Na homilia, o papa destacou o fato de que, dos cinco novos santos, três eram freiras. "Mostram que a vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo."

"Em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e para incremento da vida cristã, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e Nossa, depois de refletir por muito tempo, ter invocado a ajuda divina e ouvido a opinião de irmãos bispos, declaramos e definimos santos os beatos John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes (Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes) e Marguerite Bays, e os inscrevemos no registro dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos", afirmou o papa, no momento solene, sob aplausos fervorosos.

Era visível o número de brasileiros entre os fiéis. Bandeiras do País e trajes verdes e amarelos podiam ser notados em todas as partes da praça. Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, foi exibida uma relíquia de Irmã Dulce: um pedaço de osso de sua costela, incrustado em uma pedra de ametista. O músico José Maurício, considerado curado milagrosamente por graça de Santa Dulce, estava presente. Foi a recuperação de sua cegueira o milagre decisivo.

Repercussão

Além dos brasileiros, chamou a atenção a presença do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. A explicação é a canonização de Newman, um anglicano que se converteu ao catolicismo e virou cardeal. Charles escreve um ensaio sobre ele para o jornal vaticano L'Osservatore Romano. Ele elogiou o cardeal por acabar com as divisões e mostrar valentia ao seguir suas convicções. Trata-se do primeiro santo inglês, não mártir, desde a Reforma Protestante.

"É a santidade do cotidiano, a ela que se refere o santo cardeal Newman quando diz que o cristão tem uma paz profunda, silenciosa e escondida que o mundo não vê", disse o papa na homilia. Francisco frisou, aliás, o caráter simples dos cinco novos santos. "Marguerite Bays era uma costureira e nos mostra como é potente a oração silenciosa", disse. A lista inclui ainda duas freiras que fundaram congregações. "Aumenta o número de mulheres reconhecidas oficialmente pela Igreja como santas. Isso se encontra em perfeita sintonia com as posições que o papa Francisco tem tomado ultimamente, de palavra e de obra", observa Maria Clara Bingemer, professora titular do Departamento de Teologia da PUC-Rio. "Sem cessar, ele tem sublinhado a importância da mulher para a vida da Igreja."

Para os livros

Na hagiografia de Irmã Dulce consolidada pelo Vaticano, ela passa a ser apresentada como alguém que "desde a infância, se destacou por uma grande sensibilidade para com os pobres e necessitados". "Sua caridade era maternal, carinhosa. A sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural e do Alto recebia forças e recursos para dar vida a uma maravilhosa atividade de serviços aos últimos." O documento ainda destaca que, quando a freira morreu, já gozava de "fama de santidade".

Os outros santos

- John Henry Newman: Convertido do anglicanismo, o cardeal foi fundador do Oratório de São Felipe Néri, na Inglaterra.

- Marguerite Bays: Virgem, Terciária da Ordem de São Francisco de Assis. Curada de forma inexplicável de um câncer em 8 de dezembro de 1854, teve muitas experiências místicas relatadas.

- Giuseppina Vannini: A fundadora das Filhas de São Camilo. O milagre que a levou à canonização envolve Arno Klauck, mestre de obras de Sinop (MT), que caiu do 3º andar enquanto colocava vigas de madeira e pediu sua intercessão.

- Maria Teresa Chiramel Mankidiyan: Fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família. Também está na lista dos santos com forte experiência mística.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.