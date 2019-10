Ramalhão ganha a primeira e respira na Copa Paulista

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/10/2019 | 20:02



O Santo André enfim obteve a primeira vitória – em quatro jogos – nesta terceira fase da Copa Paulista ao bater o Mirassol por 2 a 0 como mandante, em duelo na manhã de ontem no Estádio da Rua Javari, e respira na competição. Os gols do Ramalhão foram marcados por Victor Sapo e Magno, ambos perto do fim de cada tempo da partida. Com o resultado, o time do Grande ABC vai a três pontos, ainda na lanterna do grupo, com quatro a menos do que o adversário do Interior, que sustenta a vice-liderança, atrás do São Caetano.

Para correr atrás do prejuízo depois de três derrotas consecutivas, o Ramalhão começou bem o confronto. Teve mais posse de bola e foi para frente. Logo no início, Magno arriscou chute da entrada da área, obrigando defesa difícil do goleiro João Paulo. Na sequência, Eliandro quase marcou em cobrança de falta. O Mirassol deu o troco perto do desfecho da primeira etapa, com Claudinho, para bela defesa de Luís Augusto. No lance seguinte, aos 45, Victor Sapo aproveitou cruzamento da direita, se antecipou e, de cabeça, abriu o placar.

No segundo tempo, o Santo André voltou recuado, apostando nos contra-ataques. O ritmo de produção caiu. Aos 35, o goleiro Luís Augusto operou milagre em cabeçada de Rafael Silva. Nove minutos mais tarde, Magno matou o jogo, de cabeça em erro da zaga.

Na próxima rodada, o Ramalhão encara o São Caetano, na quarta-feira. No mesmo dia, o Mirassol recebe a Ferroviária.