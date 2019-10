PDT quer Aidan e Marquinho para as eleições do ano que vem

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/10/2019 | 07:00



O PDT da região faz investida para dois nomes tradicionais da política do Grande ABC com vistas à eleição do ano que vem. Em Santo André, a aposta é na filiação do ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos). Em São Caetano, a bola da vez é o ex-deputado estadual Marquinho Tortorello.

No caso do andreense, a tática é alocá-lo como candidato a vice em chapa encabeçada pelo empresário Ivo de Lima. Parte da tática envolve ter a mulher de Aidan, Denise, como postulante a uma das 21 cadeiras na Câmara de Santo André – a expectativa é a de que ela consiga herdar espólio eleitoral do marido e ser uma das mais votadas da cidade.

“Em Santo André, a ideia não é lançar candidatura de oposição ao prefeito Paulo Serra (PSDB), até porque entendo que ele faz bom trabalho. Nosso foco é mostrar que nosso candidato é mais progressista”, disse Júnior Orosco, coordenador regional do PDT. Em Santo André, a legenda tem o vereador Zezão Mendes, que deve seguir no partido.

Em São Caetano, o trabalho é para filiar Marquinho Tortorello. Filho do triprefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), Marquinho foi deputado no auge da carreira política do pai. Após a morte de Tortorello, amargou ostracismo. A ideia do PDT é resgatar o legado da família, conforme Orosco. “Vi pelo Diário que o PDT, por meio do Edgar Nóbrega, ensaia apoio a outros nomes (Fabio Palacio, PDT). Mas eu sequer sei quem é Edgar Nóbrega e ele não fala em nome do partido. Lá teremos candidato e trabalhamos para lançar o Marquinho”, discorreu o dirigente.

Na semana passada, o PDT lançou oficialmente a candidatura de Gilvan Mendonça à Prefeitura de Rio Grande da Serra.