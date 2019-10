Primeira turma de médicos da USCS se formam neste ano

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



14/10/2019 | 07:00



Após seis anos de estudo e dedicação, os 51 alunos da primeira turma de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) concluem o curso neste semestre. A partir de mapeamento das necessidades da área da saúde de São Caetano, a instituição elaborou a matriz curricular para atender às principais demandas dos cidadãos. Inclusive, todos os formandos atuaram na rede municipal durante o período, assim como terão oportunidade de realizar a residência na região.

“Entendemos que a medicina vem com o compromisso de melhorar a saúde local e não apenas produzir médicos”, afirma João Carlos da Silva Bizario, gestor do curso no campus São Caetano. “Durante a graduação, os estudantes já integraram equipes de saúde da cidade, além de atuarem no ambulatório da universidade, onde elaboramos as áreas de atuação para atender às demandas da comunidade.”

Por meio de parceira com a Secretaria da Saúde de São Caetano, os estudantes puderam atuar em diversas áreas nos complexos hospitalares Maria Braido e Márcia Braido, Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Na Capital, o Hospital Heliópolis, Hospital e Maternidade Interlagos e o Hospital Santa Virgínia também receberam alunos da USCS, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Bernardo. Nas dependências da instituição, os futuros médicos fizeram parte do CAU (Centro Ambulatorial Universitário).

Marcos Sidnei Bassi, reitor da USCS, aponta que a dinâmica do curso é interessante, uma vez que promove a participação ativa dos alunos não apenas por meio da atuação na rede de saúde, mas também pela presença em simpósios e outras atividades externas. “Este curso é especial para a universidade, porque traz melhorias para toda região”, observa.

Os docentes convergem no desejo de que todos os formandos permaneçam atuando no Grande ABC, sobretudo em São Caetano. Por este motivo, parceria para residência – especialização médica – em seis áreas (clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade e psiquiatria) foi firmada com a Secretaria da Saúde.

Uma das formandas é Nayara Sanches Rigo, 25 anos, moradora de Santo André. Com desejo que se especializar em cirurgia geral e, posteriormente, em cirurgia oncológica, ela afirma que já nasceu com a vontade de ser médica. “Parece que foi ontem que ingressei no curso. Neste período, cresci muito e todos nós (colegas de turma) enfrentamos diversos desafios justamente por sermos a primeira turma, pois não sabíamos como eram as provas, os trabalhos, os professores e o curso em si, mas foi ótimo, apredemos tudo de forma genuína”, conta.

A futura médica atuou em pelo menos seis equipamentos de saúde no decorrer da graduação e destaca que esta experiência foi essencial. “Temos uma boa sintonia entre a gente (alunos) e com os professores. Foi uma fase muito boa da minha vida”, afirma.

Em relação aos próximos passos, Nayara assegura que pretende realizar a residência no Grande ABC ou na Capital e já pensa em fazer mestrado. “No futuro, pretendo ser professora, porque isso está na minha veia, sempre fiz parte da monitoria da universidade, por exemplo. E seria um sonho voltar para a USCS para meu mestrado e para atuar como docente”, assinala.

Para o futuro, universidade planeja crescimento

Segundo João Carlos da Silva Bizario, gestor do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), os desejos para os próximos seis anos são ambiciosos. Um dos planos é projetar hospital-escola na cidade. “Queremos desenvolver equipamento deste tipo para melhorar, ainda mais, o sistema de saúde de São Caetano”, explica. “Assim, poderemos expandir a pesquisa clínica enquanto assistimos a população.”

Outra projeção é expandir a residência no Grande ABC e incluir programas de mestrado e doutorado dentro da medicina. “A expectativa é nos fortalecer como universidade que forma médicos de excelência com educação diferenciada e de primeiro mundo.”

Para 2020, a USCS anunciou que terá os cursos de graduação em biomedicina, medicina veterinária e gestão hospitalar. Marcos Sidnei Bassi, reitor da instituição, destaca que as opções foram incluídas para atender à demanda regional. “Sempre pesquisamos o que os jovens pretendem fazer e esses cursos sempre são apontados”, afirma.

Eles serão ministrados nocampus Centro da universidade. “Nossa ideia é fortalecer a área da saúde cada vez mais, formando verdadeiro polo de medicina”, aponta Bassi. A turma de biomedicina terá duração de oito semestres, enquanto medicina veterinária e gestão hospitalar terão duração de dez e seis semestres, respectivamente. A inscrição para o vestibular é até 4 de dezembro. A prova será no dia 8 do mesmo mês.