Cachorrão faz três, leva susto no fim, mas garante triunfo fora

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/10/2019 | 18:02



Apesar do duelo fora de casa, o São Bernardo se impôs e venceu o Linense por 3 a 2, neste sábado, no Estádio do Gilbertão, encostando na ponta do grupo pela terceira fase da Copa Paulista. O ataque do Cachorrão funcionou em campo, o que resultou no triunfo que poderia até ser elástico se não fosse bobeada no fim, além de eliminação do adversário. Apesar do susto, com o saldo, o time da região vai a oito pontos, na vice-liderança, mesmo número alcançado pelo XV de Piracicaba, que empatou na rodada.

O São Bernardo iniciou o confronto melhor e, com intensidade, aproveitou a primeira oportunidade para abrir o placar, logo aos 3 minutos. Felipinho recebeu lançamento pela esquerda e chutou na saída de Reynaldo. O Cachorrão manteve o ritmo e, aos 37 minutos, Felipinho foi derrubado dentro da área. Pênalti. Jhonny bateu e ampliou a vantagem. Após o retorno do intervalo, a equipe alvinegra ainda era mais perigosa. Aos 5 da etapa final, Jhonny marcou o terceiro. Parecia que o resultado estava liquidado.



O Linense então descontou com Thiago, aos 29, aproveitando tabela entre a defesa. Aos 42, em outra jogada do Elefante, a bola bateu na mão da zaga. Outro pênalti. Léo Torres marcou. A equipe de Lins tentou no sufoco, mas não havia tempo.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira. O Cachorrão enfrenta o Comercial em casa, enquanto Elefante recebe o XV de Piracicaba.