Prefeitura de Santo André e Estado regularizam imóveis

Do Diário do Grande ABC



13/10/2019 | 17:59



O Jardim Alzira Franco recebeu, ontem, iniciativa cujo objetivo é diminuir o deficit habitacional de famílias de baixa renda. A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o governo do Estado entregaram 924 escrituras aos moradores do Conjunto Alzira Franco II.

Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), a entrega das escrituras marca o momento em que os moradores concretizam o sonho de serem proprietários definitivos de suas casas. “Qualidade de vida, segurança e dignidade para os munícipes. Um compromisso cumprido graças ao novo modelo de gestão que implantamos na cidade”, afirmou.

O sorriso no rosto e a alegria no olhar de cada morador refletia a satisfação de quem, há 29 anos, batalhava pela escritura da sua residência. “Moro com meu filho e minha neta. Hoje <CF51>(ontem)</CF> temos motivo para comemorar, porque encerramos uma luta de muitos anos. Sou muito agradecida pela minha conquista e de todas as pessoas que estão aqui para este momento importante”, comemorou Carmem Lucia dos Santos, 54 anos.

Durante o evento, o secretário executivo de Estado da Habitação Fernando Marangoni anunciou liberação de R$ 500 mil em ordem de serviço do programa Cidade Legal, beneficiando 1.500 domicílios andreenses. “Parceria entre governo do Estado e a Prefeitura, mostrando que essa interação dá resultado se bem feita por equipe técnica bem preparada. Isso só é possível graças ao trabalho bem desempenhado”, destacou.