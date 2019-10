Motorista embriagado invade lanchonete, atropela 4 e mata jovem em Jundiaí (SP)

13/10/2019 | 17:41



O motorista de uma van perdeu o controle do veículo e invadiu uma lanchonete, no final da noite deste sábado, 13, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Frequentadores que estavam na calçada e no interior do estabelecimento foram atropelados. Uma jovem de 29 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas. O teste do bafômetro indicou que o condutor da van estava embriagado. Ele foi preso.

O acidente aconteceu na rua José Lins do Rego, no Jardim Tamoio, região periférica da cidade. Conforme a Polícia Civil, guardas municipais que estiveram no local relataram que o veículo não conseguiu fazer uma curva, subiu na calçada e invadiu a área onde estava a clientela da lanchonete, atingindo as pessoas.

O veículo parou após bater numa coluna de metal. A jovem Thamyres Soares Marques Jacinto foi atingida em cheio e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Conforme a Guarda Municipal de Jundiaí, outras três pessoas, duas mulheres de 30 e 27 anos e um jovem de 27, ficaram feridas e foram levadas para o pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo. As três vítimas continuavam internadas neste domingo em estado estável.

O teste do bafômetro acusou a embriaguez do motorista Antônio Barbi Junior, de 41 anos. Nas roupas dele foi encontrado um pino vazio de entorpecente, o que levantou a suspeita do consumo de droga.

O homem foi agredido pelas pessoas que estavam no local. Ele foi levado para o plantão da Polícia Civil e autuado por homicídio e lesão corporal culposa. Antônio será levado para audiência de custódia nesta segunda-feira, 14.