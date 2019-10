A bordadeira que veio da Ucrânia

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/10/2019 | 07:00



Os filhos, já mocinhos, iam até o Bom Retiro retirar fardos de capas de chuvas para que a mãe costurasse por encomenda, ajudando no orçamento familiar. Mas na hora de estudar, lá ia dona Xênia Zemczak pessoalmente com os filhos até o Grupo Escolar de Rudge Ramos: Valdomiro, André, o pequeno João. E foi assim também com Basílio, Lucia e Pedro, o caçula – advogado da comarca de São Bernardo que nos apresentou dona Xênia.

Resultado: Valdomiro formou-se administrador de empresas; André, juiz do trabalho; João, engenheiro elétrico; Basílio, engenheiro mecânico; Lúcia, analista de sistema; Pedro, advogado.

Os 12 netos, todos encaminhados, formados em administração, direito, a médica Dra. Natasha, André Junior professor de educação física, Renê tecnólogo, Alex gastrônomo, Eduardo produtor de multimídias.

Na infância e adolescência dos filhos, o testemunho da chegada da empresa Cestas de Natal Amaral, cujas instalações hoje são ocupadas pela Garagem Municipal e Secretaria de Serviços Urbanos.

Nas lembranças de Europa, o trabalho de cuidar dos carneiros no pasto. O sofrimento com a vaca que atolava na neve. A culinária trazida ao Brasil – a sopa de beterraba (borsch), por exemplo – e o gosto pela cozinha brasileira, como uma boa feijoada.

Diário há 30 anos

Sábado, 14 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7196

Manchete – Eleições presidenciais: Maluf quer debate com Lula e Brizola

Diadema – Trezentos moradores do Buraco do Gazuza invadem o prédio da Sabesp na cidade. Negociam durante oito horas e conseguem uma carta-compromisso da empresa e da Prefeitura para a instalação de água no terreno ocupado em agosto.

São Caetano – Dois mil alunos do Imes (Instituto Municipal de Ensino de São Caetano), futura USCS, estão atrasados com as mensalidades.

Movimento Sindical – Cegonheiros mantêm a greve e pátios das montadoras começam a ficar cheios.

Automobilismo – Década de 1990 promete muitas novidades; Kadett mata o Chevette. Reportagem de Percy Faro e Luciano Vicioni.

Cultura & Lazer – Começa a 20ª Bienal Internacional de São Paulo.

Hoje

Dia Nacional da Pecuária

Dia da Comunidade Espanhola no Estado de São Paulo

Dia Nacional do Meteorologista

Em 14 de outubro de...

1879 – Circula o primeiro número de o Monitor Católico.

Redator principal: Estevam L. Bourrol.

1914 – A I guerra. Manchete do Estadão: a tomada de Lille pelos alemães; os franceses conservam as suas posições e ganham terreno em alguns pontos; transferência do governo da Bélgica para o Havre; tomada de Gand; decretação do estado de sítio na União Sul-Africana.

1919 – As escolas isoladas do município de São Bernardo estão sendo visitadas pelo inspetor Antonio Morato de Carvalho.

1934 – Eleições legislativas. No Grande ABC e em todo o Estado a vitória é do Partido Constitucionalista.

1939 – A II Guerra. Manchete do Estadão: o governo dos Estados Unidos julga inoportuna a sua mediação no atual conflito europeu.

– No Cartório de Registro Civil de São Caetano são afixados os proclamas de casamentos de Virgílio Rosalino Martins e Angelina Pereira; Ignacio Del Rey e Olga Maria Lorenzini; Francisco Butrico e Josephina Pangardi.

1959 – O presidente JK inaugura a fábrica de eixos e transmissões da Willys Overland do Brasil.

A nova fábrica assinala a etapa final de nacionalização dos veículos da empresa.

Ao ato comparecem o governador do Estado, Carvalho Pinto, e o presidente do Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), Lúcio Meira.

A bênção da nova fábrica é feita pelo cônego José Benedito Antunes, representando o bispo dom Jorge Marcos de Oliveira.

Nota – A Willys vinha funcionando desde 1953 em São Bernardo, nas instalações posteriormente ocupadas pela Ford.

1969 – Ângelo Marchetti assume a direção do diretório acadêmico da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas, Políticas, Administrativas e Sociais de São Caetano, futuro Imes, hoje USCS.

1974 – Inaugurada a I Feira de Informação Profissional no Centro Cívico de Santo André, numa promoção do Sesc, do Centro de Formação Profissional Eduardo Saigh e da Prefeitura.

Municípios Brasileiros

Aniversariam em 14 de outubro

Em São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, elevado a município em 1953, quando se separa de Poá

Em Goiás, Amorinópolis, Piranhas e São Domingos

Em Tocantins, Ananás, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins

No Rio Grande do Sul, Guaíba

Na Paraíba, Montadas

Santos do Dia

Fortunata

Evaristo

Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

CALISTO I. Era romano. Foi papa entre os anos 217 e 222