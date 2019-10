Kelly Key mostra boa forma e Latino faz confissão: Uma das mulheres que mais amei na vida, entenda!

13/10/2019 | 17:11



Como dizia a própria composição de Kelly Key que ficou famosa no começo dos anos 2000: Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baba baby, baby, baba, baba! Pois bem, anos se passaram e o refrão de Baba, baby anda fazendo cada vez mais sentido para a cantora.

A loira compartilhou no último sábado, dia 12, em suas redes sociais uma foto mostrando que o tempo passou e está sendo muito generoso com ela, tudo porque Kelly Key mostrou as suas curvas e até os gominhos sarados em sua barriga. E claro, os fãs e os amigos famosos simplesmente enlouqueceram e ela recebeu uma chuva de comentários positivos.

Zero defeitos essa mulher, comentou Cacau Colucci.

O corpo desta mulher é uma ignorância, brincou uma seguidora.

Além do fato de Kelly Key ter mostrado que está super bem, o ex, Latino, acabou comentando sobre ela durante uma entrevista para o Hora do Faro, neste domingo, dia 13. Isso mesmo, parece que temos alguém que não esqueceu o relacionamento!

O cantor começou contando sobre o início difícil de sua carreira, os hits que ficaram conhecidos com a sua voz, fez declarações para o seu novo amor, mas de maneira alguma fugiu de algumas perguntas sobre o que já teve no passado com a loira e ainda confessou:

A Kelly Key foi uma das mulheres que mais amei na vida!

Viu só como a música faz total sentido nos tempos atuais? Baba, Latino!