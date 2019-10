Michel Teló revela se ainda deseja aumentar a família

13/10/2019 | 17:10



Michel Teló arrumou um tempinho na agenda agitada para dar uma entrevista para o Extra e mostrou que é verdadeiramente um lorde do sertanejo. E para quem não sabe, o cantor ganhou cinco títulos consecutivos no The Voice Brasil como técnico, ele definitivamente transforma em ouro o que chega no palco ainda bruto e abriu o jogo sobre esse poder que tem em mãos.

Sinceramente, não esperava. O que me fez campeão, de verdade, foi ter gostado e acreditado em Tony [Gordon] desdes os primeiros segundos em que ele cantou. Senti algo diferente na voz dele e alegria da Iza que me fez campeão tê-lo soltado nas batalhas.

Lembrando que Tony era o candidato mais velho entre todos os finalista e mesmo assim, mostrou que não tinha apenas maturidade, mas que também veio para vencer o programa com tudo. Teló comentou como que era vencer com o cantor mais velho e como foi todo esse processo com Gordon.

Na maioria das vezes, as pessoas que venceram são jovens, com talentos diferenciadíssimos, com um dom absurdo. O Tony nasceu com isso, mas veio desenvolvendo ao longo dos 32 anos de carreira e foi muito bacana fazer um cara de 52 anos de idade ser vencedor. Ele tem uma estrada inteira de batalha. Com 52 anos de idade ter a capacidade de renovar seus sonhos é muito especial. Vale a pena, sim, a gente lutar pelo o que quer!

Mudando de pato para ganso, o sertanejo vai comemorar em outubro cinco anos de casado com Thaís Fersoza, mãe de seus dois filhos, Melinda e Teodoro, e ele comentou como que é feito para conservar o romantismo do namoro em seu relacionamento.

Passou rápido, né? Foram cinco anos muito abençoados. A gente quer muito estar junto, luta por isso, somos um casal normal, como todo mundo, que se ama e faz questão de estar sempre perto. Temos nossas diferenças e sabemos lidar com elas.

E apesar dos dois filhos estarem um pouco grandinhos, Michel contou que ainda não tem chance de aumentar a família.

A gente está bem feliz com os dois filhos e não pensamos em aumentar por enquanto.