Após polêmica em foto com fã, Bruna Marquezine rebate: Ele entendeu o recado

13/10/2019 | 16:10



Bruna Marquezine recorreu ao seu Twitter no último sábado, dia 12, para rebater a acusação de um fã de que ela teria sido grosseira com ele ao posar para uma foto durante o Rock in Rio. Segundo o jornal Extra, que esteve em contato com o menino, a atriz teria pedido para que ele não encostasse nela para a foto.

- Fui tirar foto com ela, e na hora que eu fui abraçar ela, ela disse: Não me toca, por favor. Fiquei sem graça, abracei e ela ficou com as mãos na cintura, contou ele.

Ao saber do ocorrido, Marquezine resolveu se pronunciar e explicou que apenas pediu que o rapaz não pegasse na cintura dela, como a atriz diz que faz com todos os homens que pedem para tirar foto.

- E olha que eu nem falei o que ele disse que eu falei. Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo como sempre faço com qualquer homem (pro cara tirar a mão mesmo) que tira foto pegando na cintura e ele pelo visto entendeu o recado, disse ela no Twitter.

O fã também comentou o post da atriz, afirmando que ficou decepcionado com ela.

- Então, como eu disse, ela aceitou, sim, tirar a foto. Porém, fui abraçar ela, e ela não quis deixar. Como ela disse aí na resposta, que faz isso com qualquer homem que gosta de tirar foto pegando na cintura... Fiquei decepcionado, magoado, porque eu queria ter abraçado ela. Sou fã dela desde a novela Salve Jorge.

