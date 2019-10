Excesso de chamas queima paredes do velário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida

Do Dgabc.com.br



13/10/2019 | 14:05



As paredes do velário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, de São Caetano, foram atingidas por chamas na noite deste sábado (12). De acordo com a Diocese de Santo André, responsável pelo Grande ABC, o excesso de velas teria causado o incidente, entretanto, o fogo não atingiu a Paróquia.

Segundo o padre Luiz Carlos Francisco, em razão das comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida -- celebrado ontem --, muitos fiéis acenderam velas em homenagem a padroeira e, por esse motivo, o fogo teria se estendido e queimado as paredes do entorno. O religioso explicou ainda que, embora parte do teto da igreja apresente os sinais do excesso de calor, as missas deste domingo foram realizadas normalmente.

A Diocese informou que, pela manhã, ao chegarem para a missa, notaram que as paredes tinham sido queimadas. Como as velas são pequenas, e auto-consumíveis, o fogo se juntou e logo foi cessado pela própria cera.

As Paróquias da região estão em processo de reforma e, no novo sistema, os velários serão construídos para o lado de fora das unidades. A Diocese afirmou que já fechou o velário e que só retomará os trabalhos quando o mesmo estiver construído externamente, dessa formam evitando possíveis acidente.