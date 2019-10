Anitta reforça rumores de romance com Vitão ao aparecer usando camiseta do cantor!

13/10/2019 | 14:11



A Anitta não para! O motivo? A vida amorosa da cantora é uma montanha-russa, afinal, após ter tido um relacionamento polêmico com Pedro Scooby, agora ela possivelmente está de romance com o cantor Vitão e, pelo que parece, as coisas estão para lá de quentes entre o suposto casal...

No último sábado, dia 12, os dois deram o que falar ao se beijarem durante um show e, no mesmo dia, os internautas se exaltaram depois que Anitta postou uma porção de fotos bem sensuais usando a mesma camiseta que o cantor. Vishhh!

Neste mesmo dia, a funkeira também compartilhou cliques com o amado e, na legenda, impulsionou ainda mais os rumores de romance ao escrever a letra da música Complicado, em que ambos dividem os vocais.

Ahhhhh eu odeio planejar, gosto mais de deixar a vida levar. Mas se ela me levou até você te levo até onde você quiser. Se você quiser basta dizer..., Vitão, que também postou cliques ao lado dela, deixou um coração como comentário do post.

Porém, não foi só isso que deu o que falar neste final de semana! Ainda no Instagram, Anitta compartilhou um vídeo em que registra diversos momentos do seu dia, incluindo aquele em que estava nua tomando banho.

E por fim, durante seu show no último sábado a cantora ainda sensualizou com uma de suas dançarinas e teve gente achando que as duas trocaram um beijo durante a participação... Será?