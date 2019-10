Larissa Manoela revela sonhos a curto prazo: 'Quero noivar, casar e ter quatro filhos!'

13/10/2019 | 14:11



Larissa Manoela já demonstrou por a mais b que não é mais uma menininha e que já virou um verdadeiro mulherão. Em uma entrevista para o Extra, a estrela de As Aventuras de Poliana exalou a potência de uma mulher apaixonada, feminista, feminina, forte, bem-sucedida, que sabe o que fala e o que quer.

- Sou uma nova Larissa, que transita entre a menina e a mulher, mas sem deixar de lado a minha essência autêntica, sincera, simples, que bota fé na vida e enxerga as coisas de uma forma positiva. Como mulher, adquiri mais espaço para mostrar meu empoderamento. Cresci, esse é um momento de virada de chave. Mas a massa do meu público é infantojuvenil, então tenho a responsabilidade de não chocar. É bacana ser camaleoa, ter vários lados, de poder aparecer de uma forma ousada algumas vezes e resguardada em outras. Gosto de ter uma atitude sexy sem ser vulgar.

Anteriormente, a atriz comentou sobe como foi a sua primeira vez, e como toda mulher consciente, Larissa Manoela sabe que é inspiração para diversas meninas que acompanham a sua trajetória, e resolveu deixar um recado sobre o assunto:

- Falar sobre sexo não tem que ser tabu. Meu conselho em relação à primeira vez é se sentir pronta, fazer tudo no seu tempo, sem atropelar, sem se deixar influenciar pelo o que o outro já fez, respeitando seus limites, seus valores, e principalmente, não fazer nada porque o outro quer. É preciso ter responsabilidade, se sentir à vontade para que aconteça na hora certa.

Quem diria que a antiga Maria Joaquina estaria dando um conselhos desses, né? A atriz ainda aproveitou o gancho e comentou que o seu discurso traduz não só a sua maturidade como um lugar de fala, mas também que ela se apropria com naturalidade:

Eu me considero feminista. Luto pelos direitos das mulheres, principalmente o da igualdade entre os gêneros. As mulheres devem se unir num só propósito que é exigir respeito. E que ninguém esqueça que não é não.

Mas o que mais chamou a atenção em toda a entrevista foi que Larissa já tem alguns planos, mesmo tão jovem, a curto e a longo prazo. A atriz que namora Léo Cidade há dois anos, quer se inspirar no casamento dos pais, que disseram sim aos 25 anos de idade.

- Sou à moda antiga. Não penso em morar junto. Quero namorar, noivar e casar. Não tem porque atropelar as fases gostosa. Casamento é um passo muito adiante, é dividir a vida, compartilhar as coisas. Quero me casar com cerimônia tradicional, véu, grinalda... E depois de viver um pouco a vida a dois, viajar, vai chegar o momento de ter filhos. Sou filha única. Então, diferentemente dos meus pais, quero ter quatro [filhos].