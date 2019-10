Após pedir que fotos não fossem compartilhadas, Malvino Salvador e Kyra Gracie aparecem juntos durante casamento

13/10/2019 | 14:11



Finalmente, eles disseram sim! Na tarde do último sábado, dia 12, aconteceu o casamento de Malvino Salvador e Kyra Gracie. O casal reuniu amigos e familiares para uma cerimônia à beira mar no arquipélago de Fernando de Noronha. Apesar deles terem pedido aos convidados para que fotos não fossem publicadas nas redes sociais, muita gente acabou compartilhando alguns registros do grande dia.

Zé Maria, famoso em Noronha e amigo do casal, compartilhou diversos registros do casamento, incluindo o beijo dos noivos.

Viva os noivos!!! Vibrações positivas e toda felicidade do mundo pra vocês, Malvino e Kyra. Prazer participar deste momento tão especial, escreveu ele.

O casal oficializou a união com a companhia das duas filhas, Ayra e Kyara, além de Sofia, do relacionamento do ator com Ana Ceolin. As três meninas foram damas de honra do casório.

Em entrevista ao jornal O Globo, Kyra havia adiantando que o casal não iria trocar alianças durante o casamento.

Não vamos usar aliança: só em ocasiões especiais. Eu perco tudo. E iria precisar tirar toda hora por causa dos treinos, contou ela.